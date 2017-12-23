У зоні АТО з початку доби зберігається режим тиші – речник штабу

12:32, 23 грудня 2017
Війна
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Тим часом, за інформацією розвідки, неподалік лінії зіткнення бойовики заховали боєприпаси до артилерійських систем та інших видів важкого озброєння.

Ілюстрація / REUTERS

У зоні проведення антитерористичної операції на Донеччині з початку доби зберігається режим тиші.

Про це речник прес-центру штабу АТО Василь Лабай повідомив у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Від початку доби по всій лінії розмежування спостерігаємо тишу. Збройні сили України та інші формування, які виконують завдання в зоні проведення АТО, готові до режиму перемир'я і будуть його дотримуватися", – зазначив Лабай.

Тим часом він додав, що, за інформацією розвідки, неподалік лінії зіткнення бойовики заховали боєприпаси до артилерійських систем та інших видів важкого озброєння.

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У штабі АТО зазначають, що мета створення цих арсеналів – відкриті провокації проти підрозділів ЗСУ та можливі обстріли бойовиками своїх територій, щоб звинуватити в цих обстрілах українських військових.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення перемир’я з опівночі 23 грудня.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі посол Мартін Сайдік заявив, що учасники ТКГ виступили за введення дисциплінарних заходів, якщо сторони порушуватимуть "різдвяне перемир'я" на Донбасі.

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Теги: #режим тиші на Донбасі#режим припинення вогню на Донбасі#різдвяне перемир'я на Донбасі