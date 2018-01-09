Папа Римський Франциск закликав світ не забувати про війну на Донбасі

Папа Римський Франциск під час зустрічі з дипломатичним корпусом нагадав міжнародній спільноті про війну на Донбасі.

Про це Франциск сказав на зустрічі із послами 183 країн, акредитованими при Святому Престолі, повідомляє "Радіо Ватикану".

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"Спільні старання на користь відбудування мостів є невідкладними також і в Україні. Рік, що минув, посіяв нові жертви в конфлікті, який гнітить країну, й надалі завдаючи страждання населенню, зокрема, сім’ям, які проживають у зонах, заторкнутих війною та втратили своїх найдорожчих, нерідко – дітей та похилих віком", – сказав Франциск.

В цьогорічній промові Папа Римський також зосередив свою увагу, серед іншого, на двох важливих річницях, а саме – 100-річчя від завершення Першої світової війни та 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини.

Зазначається, що під час традиційної зустрічі з дипломатичним корпусом, яка відбувається на початку року, глава Католицької Церкви підбиває підсумки року, який минув, у контексті міжнародної панорами та ділиться думками про невідкладні завдання, що стоять перед міжнародною спільнотою.