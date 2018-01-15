Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують 17% населення - опитування

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом підтримують 17,1% населення, а миру "за будь-яку ціну" також хочуть 18%.

Про це йдеться у результатах опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

При цьому, на півдні України готові йти на будь-які компроміси задля миру понад 30% опитаних, а на заході - 8%.

"Готовність до компромісів знижується зі зростанням віддаленості від військових дій. Так, готовність йти на будь-які компроміси задля миру висловили 30,5% жителів півдня, 23% - сходу, 25,5% - Донбасу, тоді як на заході України таких лише 8%", - зазначається у результатах.

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Разом з тим, більшість опитаних - 32,8% - вважає, що ухвалення закону про нейтральний та позаблоковий статус України є тим прийнятним компромісом, який припинить війну на Донбасі. А 63,2% населення вважає, що неприйнятним буде такий компроміс, як проведення місцевих виборів на умовах, які вимагають бойовики.

При цьому більшість опитаних - 54,9% - вважає, що така міжнародна ініціатива як посилення санкцій ЄС та США проти Росії може сприяти процесу мирного врегулювання на Донбасі. А надання президенту всієї повноти повноважень щодо управління ЗСУ, Нацгвардією та іншими військовими формуваннями перешкоджатимуть цьому, вважає 39,2% респондентів.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком АР Криму та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.