На Донбасі командування бойовиків наказало провести примусовий призов чоловіків – розвідка

На виконання цього рішення розшукують осіб, акцентуючи увагу на юнаках, які взагалі не проходили військову службу.

На тимчасово окупованих територіях Донбасу командування російсько-окупаційних військ наказало провести примусовий призов чоловіків з числа місцевих жителів віком до 45 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

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«На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей так званим командуванням російських окупаційних військ прийнято рішення про проведення примусового призову на так звану військову службу мешканців тимчасово окупованих територій Донбасу чоловічої статі віком до 45 років», - сказав Гуцуляк.

Він зазначив, що це відбувається з метою доукомплектування бандформувань до штатної потреби.

«На виконання цього рішення працівники так званих військкоматів на тимчасово окупованих територіях здійснюють пошук осіб, акцентуючи увагу на категорії юнаків, які взагалі не проходили так звану військову службу», - повідомив речник.

Як повідомляв УНІАН, уздовж лінії розмежування сторін увесь учорашній день і вечір пройшов без порушень режиму припинення вогню. Минулої доби єдиний обстріл з боку російсько-окупаційних угрупувань зафіксовано ще глибоко вночі.