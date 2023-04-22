За минулі сім днів українські захисники обладнали кілька десятків мінних полів і загороджень.

На півночі України тривають роботи зі зведення оборонних споруд. Захисники держави вирили понад 3 тис. метрів траншей і 4,5 тис. метрів протитанкових ровів. А протягом тижня бійці встановили 6,5 тис. мін.

Такою інформацією поділився командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв на особистій сторінці на Facebook. Він заявив, що ситуація на півночі України контрольована. Командири кожної ланки виконують покладені на них завдання.

"Лише за минулий тиждень встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 6,5 тис. мін. Вздовж державного кордону вирито близько 3 тис. метрів траншей та 4,5 тис. метрів протитанкових ровів. Обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки", — розповів Наєв.

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Ситуація на півночі країни: остання інформація

Активні бойові дії в північних регіонах України не ведуться. Однак рашисти регулярно обстрілюють прикордонні території з застосуванням різного озброєння.

Окупанти 20 квітня влаштували бомбардування зі ствольної артилерії сіл Галаганівка та Леонівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівщини. В результаті ударів загинула 25-річна дівчина. Вона померла від отриманих поранень у лікарні.

За два дні до цього рашисти атакували село Річки Сумського району. Через артилерійські обстріли загинула 83-річна жінка.

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