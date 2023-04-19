Президент України підкреслив, що українці пишаються міцними прикордонниками.

Президент України Володимир Зеленський відвідав ділянку кордону України з Білоруссю та Польщею.

Про це Зеленський повідомив у Telegram. "Волинь. Кордон України з Білоруссю та Польщею. Для мене честь сьогодні бути тут, подякувати нашим прикордонникам за захист державного кордону. За захист нашої держави у Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут", - зазначив він.

Президент наголосив, що українці пишаються "міцними прикордонниками".

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"Збережіть міць, справедливість та лють, яка є у нас при захисті нашої держави. Всім тільки перемоги", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Зеленський ознайомився з облаштуванням державного рубежу на цьому напрямку.

Зокрема, президентові доповіли, що для забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження.

Прикордонники продемонстрували обсяг робіт, які були виконані з початку 2022 року задля укріплення кордону з Білоруссю в межах Волинської області.

Президент також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного поста було продемонстровано, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження здійснюється цілодобовий нагляд за лінією кордону. Главі держави показали системи виявлення безпілотних літальних апаратів.

Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями Держприкордонслужби та вручив їм нагороди, зокрема, ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні".

Цікаві новини про Зеленського - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників в Авдіївці на Донеччині. Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності. Також президент вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Того ж дня Зеленський відвідав Полтавську область. Зокрема, провів у Полтаві нараду щодо ситуації в регіоні, а також відвідав медзаклад на Полтавщині, в якому проходять лікування українські військовослужбовці, та вручив їм нагороди.

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