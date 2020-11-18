Обставини загибелі з'ясовуються.

В районі проведення Операції об'єднаних сил в понеділок загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляється на сторінці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у Facebook.

Читайте такожСили ООС "надали адекватну відповідь" окупантам на їхні обстріли – штаб

"Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)", - йдеться у повідомленні.

У загиблого бійця залишилася вагітна дружина.

Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Війна на Донбасі: важливі новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован