В районі проведення Операції об'єднаних сил в понеділок загинув український військовослужбовець.
Про це повідомляється на сторінці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у Facebook.
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"Із сумом повідомляємо, що 16 листопада 2020 року в районі проведення операції Об’єднаних сил під час несення служби по охороні базового табору загинув військовослужбовець 80 окремої десантно-штурмової бригади солдат Горошко Іван Сергійович. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовуються (ведеться слідство)", - йдеться у повідомленні.
У загиблого бійця залишилася вагітна дружина.
Командування бригади висловило співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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