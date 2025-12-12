ГУР підтвердило враження літака Ан-26 та двох РЛС окупантів у Криму

Транспортний літак Ан-26 у момент удару готовився до вильоту.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони України спалили дороговартісні цілі РФ - транспортний літак Ан-26 та дві радіолокаційні станції. Про це повідомили у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами розвідників, 10-11 грудня на території тимчасово окупованого Криму "знову гуркотіло": коли загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26, його вдалося уразити.

"Вони вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" - вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий", - розповіли у ГУР.

У результаті авіарейду в тимчасово окупований Крим "Примари" ГУР також успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М "Нєбо-М" та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" ворожим комплексам С-300/С-400.

Ураження АН-26 у Криму: деталі

Як писав УНІАН, 11 грудня росіяни пожалілися на удар дроном по військово-транспортному літаку Ан-26 на аеродромі Кача поблизу Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Йшлося про загиблих та поранених.

Додамо, що 12 грудня у Каспійському морі Силам спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом "Черная Искра" вдалося провести спецоперацію з ураження двох російських суден, які транспортували військову техніку та озброєння. Зокрема, уражені судна - "Композитор Рахманінов" та "Аскар-Сариджа", які Росія використовує у військових цілях. Ці судна перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки через участь у постачанні військових вантажів між Іраном та РФ.

