9 травня, мабуть, за "подвиги" у війні Путін присвоїв самарській бригаді звання гвардійців.

Підозрюваного у тортурах мещканців Броварського району командира мотострілецької роти 15-ї "миротворчої" бригади 2-ї армії ЦВО Антона Струева на Батьківщині прозвали "героєм".

Про це свідчить відповідна згадка Міноборони РФ.

Раніше генпрокурорка України Ірина Венедиктова писала, що Струєв взяв у полон двох беззбройних мешканців села Мокрець Броварського району, коли населений пункт був під російською окупацією, і добував "відомості про ЗСУ" шляхом тортур.

На Батьківщині відзначили "героїзм" Струєва. Повідомляється, що військовий нібито полонив двох "неонацистів", знищив 5 "націоналістів" і передав командуванню "цінні документи" про плани напасти на колону російської техніки.

Як пише видання "Можем объяснить", після "хвилини слави" Струєв закрив соцмережі, видалив фото профілю. З 30 квітня на свою сторінку в "ВК" не заходив.

На старому акаунті згадується, що Струєв – мешканець Оренбурзької області.

Антон навчався в кадетському корпусі в Оренбурзі, закінчив Новосибірське вище військове командне училище, і потрапив на службу в Самарську миротворчу бригаду.

9 травня, мабуть, за "подвиги" у війні Путін присвоїв самарській бригаді звання гвардійців.

Журналістам вдалося зв'язатися з братом військового. Той не став говорити, чи служить його брат, де зараз знаходиться і чи побував в Україні. На всі запитання Євген відповідав: "Це маячня" і "Тому що це маячня". А на тлі розмови хтось підказував: "Та х**ти взагалі з ними розмовляєш".

Як повідомляв УНІАН, раніше Бучанська окружна прокуратура встановила та заочно повідомила про підозру окупанту-вбивці, який розстрілював людей та знущався з беззахисних мирних мешканців. Військовий Управління федеральної служби військ нацгвардії РФ порушив закони та звичаї війни.

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