Він вибивав з бранців інформацію ударами в тактичних рукавицях по обличчях та головах, а потім наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

Українські правоохоронці повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням російському командиру Антону Струєву, який вибивав свідчення з полонених у Броварському районі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Струєв - командир мотострілецької роти 15-ої "миротворчої" бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ. Прокурори спільно із СБУ та НАБУ встановили, що він разом зі співслужбовцями в березні в окупованому селі Мокрець Броварського району взяв у полон двох беззбройних мирних мешканців.

"Він незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал. Міноборони РФ та їхній пропагандистський канал "Звезда" оспівували "подвиги" цього офіцера та ставили його "героїзм" за взірець. Традиційно вже, російське військово-політичне керівництво хвалить своїх армійців, які відзначились у воєнних злочинах, тим самим визнаючи, що ті сумлінно виконували накази воювати проти цивільних", - зазначила генпрокурор.

За словами Венедіктової, цей командир роти - вже третій військовослужбовець "миротворчої" бригади РФ, повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі. Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та зі священника в селі Богданівка.

"Якщо ви впізнаєте цього військовослужбовця РФ і маєте свідчення про його участь в інших воєнних злочинах - надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75", - наголосила генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, раніше Бучанська окружна прокуратура встановила та заочно повідомила про підозру окупанту-вбивці, який розстрілював людей та знущався з беззахисних мирних мешканців. Військовий Управління федеральної служби військ нацгвардії РФ порушив закони та звичаї війни.

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