За словами голови української делегації, позиції залишаються незмінними.

Голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія спростував заяви росіян про те, що Україна нібито відмовилася від Стамбульського комюніке і змінила свою позицію.

Про це Арахамія заявив у Telegram.

"Переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі. Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ", - заявив Арахамія.

За його словами, єдина відмінність полягає в тому, що українська сторона не бере до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке.

"Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу", - додав Арахамія.

Нагадаємо, що сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговорний процес зайшов у глухий кут після того, як Україна нібито "відійшла від домовленостей у Стамбулі". Перед цим подібні заяви зробив очільник МЗС країни-агресора Сергій Лавров.