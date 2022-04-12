Українська сторона нібито відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі, вважає Путін.

Президент РФ Володимир Путина заявив, що переговори з українською делегацією повернулися у глухий кут після "провокацій" в Бучі.

Про це він сказав під час зустрічі з Лукашенком у Росії.

При цьому Путін зазначив, що Україна вибиває для себе "дуже жорсткі гарантії безпеки".

"Ми вийшли на певний рівень домовленостей в Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України, а українська сторона вибиває для себе дуже жорсткі гарантії безпеки, не будуть поширюватися на територію Криму, Севастополя і Донбасу", - відповів Путін.

Але, додав глава Кремля, після Бучі нібито все змінилося.

"Потім слідували наші дії щодо створення умов для продовження переговорів. Замість цього ми зіткнулися з "провокацією" у Бучі і, щонайголовніше, українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимога безпеки - це одне, а питання регулювання питань з приводу Криму, Севастополя і Донбаса виносяться за рамки цих домовленостей. Тобто, знову повернулися у глухий кут", - висловився Путін.

Раніше Лукашенко назвав трагедію в Бучі "спецоперацією англійців", а Путін оприлюднені факти звірств його військ проти цивільних назвав "фейком".

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Зараз агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19 600 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

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