Арестович уточнив, що Кравчук запропонував Росії повернутися до всеосяжного припинення вогню, але та пропозицію відкринула.

Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович переконаний, що «глухий кут» з переговорами Росії щодо повернення всеосяжного режиму на Донбасі можна вирішити під час зустрічі політичних радників.

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

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Арестович стверджує, що члени «нормандської четвірки», зокрема й Росія, підтвердили збереження за будь-яких умов консультації політичних радників.

«А сьогодні (31 березня – УНІАН), по суті, Російська Федерація відкинула дві пропозиції одночасно», – заявив Арестович.

Він уточнив, що голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук запропонував повернення до всеосяжного припинення вогню з 00:00 або 1 квітня, водночас представники ОБСЄ запропонували спільну заяву, у якій зазначили, що сторони розуміють необхідність повернення, вітають і беруть на себе зобов’язання вжити додаткових заходів щодо припинення вогню.

«Російська Федерація пішла на відріз: «Ні». Вони сказали, що існуючих домовленостей достатньо, і вони не потребують жодних рішень. Я думаю, що відкрити цей глухий кут ми зможемо на рівні політичних радників», – вважає Арестович.

Загострення на Донбасі

26 березня на Донбасі, біля населеного пункту шуми в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський доручив представникам України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі ініціювати невідкладне засідання підгрупи з безпеки, а також терміново обговорити це питання на рівні радників лідерів «нормандського формату».

Також глава держави планував найближчим часом провести бесіди з усіма лідерами "нормандської четвірки".

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Автор: Яна Ставська