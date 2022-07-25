Радник глави ОПУ зазначив, що російські матері навіть бояться розмовляти зі своїми синами, які потрапили в полон

Українська влада закликала російських матерів забрати тіла своїх синів, загиблих у боях в Україні. Вони не хочуть цього робити.

Про це розповів радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю "Радіо Чикаго".

"У нас були десятки випадків, коли полоненому дали можливість зателефонувати родичам, а першим питанням від мами було: "А мені нічого не буде за те, що я з тобою розмовляю?". Не питання "Як ти?", "Що з тобою?". За весь час тільки мама одного окупанта направила письмове підтвердження про готовність забрати сина з полону, але, очевидно, її відрадили родичі і вона так і не приїхала", - заявив Арестович.

При цьому він нагадав, що під час Першої чеченської війни багато російських матерів шукали своїх синів серед убитих і поранених, але тепер все інакше.

"Є чимало історій про те, як росіяни купують автомобілі за "гробові" компенсації після смерті сина, чоловіка, батька або брата. І навіть в перехоплених розмовах:"з нього ніякої користі не було, а так хоч гроші отримали". Тому Путін не просто оглупив росіян, він їх розклав морально", - підсумував радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, ще 3 березня президент Володимир Зеленський закликав російських матерів приїжджати в Україну і забирати своїх загиблих дітей.

Загальний бойові втрати противника станом на 24 липня орієнтовно склали близько 39520 особового складу.

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