За його словами, Україна поверне Крим і Донбас.

Радник голови ОП України Олексій Арестович заявив, що Росія на сьогодні втратила третину своєї армії тільки заради того, щоб взяти Попасну, Херсон і вийти на кордон Луганської області.

За його словами, це означає повний крах для Кремля і те, що Україна поверне Крим і Донбас.

"Вони можуть взяти ще два села які-небудь. Це нічого не змінить. Вони тут програли... між ЄС, Китаєм і США "четверта сила" повстала. І скінчилося все це взяттям Попасної. Третина російської армії знищена, третину російської армії знищили, щоб взяти Попасну. І Херсон. І вийти на кордон Луганської області. Так не вийдуть же. Я просто знаю, яка у нас там оборона, вони не пройдуть, їм не вистачить сил і засобів, як їх не кидай, цих нещасних резервістів, яких вони там закликають, підготували - кинули. Чотири дні підготовки. Ось і все. Це крах взагалі-то. А крах ми дополіруємо, коли перейдемо в контрнаступ. Тому вони можуть взяти ще два села. Це нічого не змінить. Тому ми все повернемо назад, додому, включаючи Крим і Донбас", - сказав Арестович.

Нагадаємо, на Банковій прокоментували заяву Арестовича про "про***аний Херсон".

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