Він вважає, що у ЗСУ з'явиться можливість завдати поразки російській армії.

Україна має всі шанси після отримання західного озброєння перейти в контрнаступ і завдати військової поразки Російської Федерації.

Таку думку висловив радник голови офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, приймати рішення про те, де і коли проводити контрнаступ, буде Головнокомандувач Збройних Сил України і його штаб.

"У нас з'являється дуже непоганий шанс на нанесення військової поразки російської армії на території України. Ми бачимо це по ситуації під Києвом, Черніговом, Сумами, де вони зазнали поразки і відійшли. Ми бачимо це під Харковом, де зараз наші війська наступають, а російські виводяться для того, щоб не бути оточеними і остаточно розгромленими", - вважає Олексій Арестович

Раніше російський публіцист назвав "ідеальний час" для контрнаступу ЗСУ.

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