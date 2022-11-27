За даними генерала, диктатор насправді знав про розкрадання, але не може визнати свою провину у цьому.

Російський диктатор продовжує "чистки офіцерів" своєї армії на тлі поразок в Україні. Він постійно шукає винних у незабезпеченні армії боєприпасами, пальним, одягом, продовольством, не визнаючи своєї провини.

Як заявив в ефірі "Апостроф TV" колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж, "цапів-відбувайлів" шукають серед командування. За даними української розвідки та оперативних перехоплень, без боєприпасів, зброї та навіть зимової форми залишилася елітна російська морська піхота, не кажучи вже про "мобіків", яких відправляють на фронт у напіввійськовому одязі та зі старими автоматами.

Це все свідчення масштабних розкрадань у "другій армії світу". На переконання Маломужа, Путін знав про неї, але винних все одно шукає серед офіцерів.

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"Путін знову знаходить винних на низовому рівні бригад, батальйонів, округів і там, відповідно, йдуть розбірки", – сказав Маломуж.

Генерал зауважив, що в армії РФ переважає низький моральний дух, оскільки розкраданнями керує вище командування. Кожен нижчий командир отримує свою долю.

Ситуація у владі РФ: що відомо

Раніше повідомлялося, що відступ з Херсона стало "дуже болючою подією" для "російських еліт", до них прийшло розуміння того, що війна проти України програна.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в Москві готуються до можливого державного перевороту. У РФ бояться, що проти кремлівської влади будуть використані ЗМІ, соцмережі, релігійні організації і навіть гіпноз.

Історик і політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев поки вважається найбільш ймовірним претендентом на пост президента Російської Федерації.

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