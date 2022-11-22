Він наголосив, що "російським царям не прощають програних війн".

Російський диктатор Володимир Путін все частіше сподівається не на власну армію, а на шаманів, екстрасенсів та астрологів. Це свідчить про хиткіть його раціональної політики.

Таку думку висловив під час ефіру з Марком Фейгіним радник Офісу президента Олексій Арестович. Він наголосив, що "російським царям не прощають програних війн".

"Посилення позицій астрологів, чорних магів та екстрасенсів в охороні Путіна свідчить про хиткість раціональної політики. Російським царям не прощають програних війн. Передчуття кінця розриває психіку та потребує надії. Оскільки військові не можуть дати такої надії, її доводиться шукати серед шаманів, астрологів та окультистів. Так було як у Адольфа Гітлера, так і у Володимира Путіна. Тільки йому це не допоможе, як попереднику", - зазначив Арестович.

За його словами, Путін сподівається на містику. Втім, Арестович не виключив, що у "штабі кремлівських астрологів сидить український герой, який підбирає максимально незручні дати наступів".

Арестович наголосив, що збільшення впливу астрологів та магів в охороні Путіна означає росте внутрішня напруга в Росії.

"Армія Суровікіна не спрацювала, диво-зброя - іранські дрони - не спрацювала. Зараз стадія астрологів. Це добре. Це нагадує останні місяці в бункері його останнього попередника (Гітлера - УНІАН)", - сказав Арестович.

Ситуація у владі РФ: що відомо

Раніше повідомлялося, що відступ з Херсона стало "дуже болючою подією" для "російських еліт", до них прийшло розуміння того, що війна проти України програна.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну в Москві готуються до можливого державного перевороту. У РФ бояться, що проти кремлівської влади будуть використані ЗМІ, соцмережі, релігійні організації і навіть гіпноз.

Історик і політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев поки вважається найбільш ймовірним претендентом на пост президента Російської Федерації.

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