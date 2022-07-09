Офіцер зазначив, що війна набуває затяжного характеру при збереженні досить високого рівня інтенсивності самих бойових дій.

Українці мають бути готові до тривалої війни з РФ і допомагати країні здобути перемогу.

Таку думку в інтерв'ю Голосу Америки висловив офіцер 95 бригади Юрій Кочевенко, який пішов на фронт рядовим добровольцем у 2014 році.

"Себе я налаштовую на тривалу війну і я буду захищати Україну скільки зможу, скільки мені здоров'я і сил вистачить. А це може бути кілька років, як мінімум", - сказав він.

За словами військового, те, що ми бачимо, говорить про те, що війна набуває затяжного характеру при збереженні досить високого рівня інтенсивності самих бойових дій.

Кочевенко пригадав, що в перші тижні війни говорили, що в Росії "бліцкриг" не вдасться і вона посипеться. "Ми бачимо, що цього не сталося... Авторитарні режими завжди мають хороші мобілізаційні ресурси, у них є механізм примусу, який дозволяє зі своєї нації та країни витискати останні соки. І це зараз ми бачимо в Росії", - пояснив військовий.

Він зазначив, що росіяни відкрито заявляють, що для них поразка в цій війні – це кінець самої Росії.

"Отже, ми не повинні чекати, що вони здадуться тільки тому що в них не вийшло одразу. Вони поженуть ще тисячі, десятки і сотні тисяч своїх співгромадян на "убой", як вони зараз женуть жителів окупованих територій Донецька і Луганська. І ми маємо бути до цього готові", - підкреслив військовий.

Військовий зазначив, що кожен має зрозуміти, що це на довго і що він буде робити. Буде працювати, платити податки, буде служити в ЗСУ стільки, скільки буде потрібно, а не поки не втомиться, буде організовувати міжнародну підтримку, волонтерську допомогу.

На думку військовго, світ повинен розуміти, що українці воюють не тільки за свою державу. "Ми за весь вільний світ тут стоїмо. Ми впадемо – підуть до вас. Ми зараз захищаємо не Україну, ми зараз захищаємо весь вільний світ", - заявив Кочевенко.

У звязку з цим військовий закликав європейських партнерів України безперервно постачати зброю. "Ми потребуємо західної зброї, кращої зброї, все, що можете, давайте, не краща – теж давайте, все піде в справу. Від постачання цієї зброї залежить наша боєздатність і наскільки ми ефективно можемо вражати ворога", - зазначив він і додав при цьому, що від західної зброї не залежить готовність українців битися.

"Будуть "стінгери" та "леопарди" чи не будуть, ми все-одно будемо бити ворога. Якщо в нас залишаться тільки каміння і палки, ми все-одно будемо бити ворога. Вони не зупинять нас відсутністю зброї, вони мають це розуміти. Якщо вони хочуть, щоб це швидше закінчилося і щоб зло не перемогло, вони мають всі зусилля спрямувати на нашу підтримку. Ми не просимо в них вмирати разом з нами... Ми просимо тільки допомогти нам зробити так, щоб вмерли вони – ворог, росіяни", - підсумував військовий.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко пояснив, чому українцям необхідно перемогти просто зараз. Військовий закликав українців робити все можливе для перемоги - заради майбутнього дітей.

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