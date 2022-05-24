Вони увійдуть в новий пакет військової допомоги для нашої країни.

Канада готується відправити Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть 20 тисяч снарядів калібру 155 мм. Вони призначені для гаубиць M777 американського виробництва, які раніше передали нашій країні західні партнери.

Про нову військову допомогу для України оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час виступу у вівторок, 24 травня.

"Сьогодні я оголошую про черговий пакет канадської військової допомоги Україні. Я можу підтвердити, що Канада закупила понад 20 тис. 155-міліметрових снарядів", — повідомила Ананд.

Міністр оборони підкреслила, що снаряди призначені для гаубиць М777, які були раніше відправлені в Україну. Свіжий пакет військової допомоги від Канади планують доставити найближчим часом.

Нагадаємо, гаубиці М777 передавали нашій країні різні держави. Найбільше цих знарядь приїхало з США. Станом на 9 травня Штати доставили майже всі обіцяні гаубиці і снаряди до них. Канада теж поділилася з Україною кількома гаубицями, як і Австралія. За даними Пентагону, M777 допомогли ЗСУ здійснити контрнаступ на Харківщині.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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