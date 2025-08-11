Ударів завдано по Арзамаському приладобудівному заводу.

Безпілотники СБУ вразили Арзамаський приладобудівний завод, який виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, які летять на мирні українські міста. Про це УНІАН повідомило джерело у СБУ.

За попередніми даними, по ньому влучили щонайменше чотири безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили виробничі потужності "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна", який розташований в Нижегородській області РФ", - зазначило джерело.

Йдеться про підприємство, яке є складовою ВПК РФ і виробляє гіроскопічні прилади, системи управління, бортові комп’ютери та складові системи, зокрема, для ракет Х-32 та Х-101.

Зазначається, що завод входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

"Підприємства ВПК РФ, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними військовими цілями. СБУ продовжує роботу з демілітаризації об’єктів, які виробляють зброю для терору мирних українських міст", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Успішні удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, це не перша успішна операція ЦСО "А" СБУ . Зокрема, 9 серпня безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "Шахеди", а також іноземні комплектуючі до них.

Пресслужба СБУ зазначала, склад був у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

Безпілотник ЦСО "А" СБУ влучив прямісінько в будівлю логістичного хабу. Після вибуху розпочалася пожежа. В СБУ наголошували, що відстань від російсько-українського кордону до точки ураження — близько 1300 км.

