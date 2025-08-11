Зафіксовано три влучання.

Сьогодні зранку дрони атакували Нижньогородську область Росії, влучивши по приладобудівному заводу в Арзамасі, що виробляє компоненти для російських ракет.

За даними тг-каналу "Кіберборошно", атака була успішною, зафіксовано три влучання. Також у тг-каналі показали фото, на якому видно вибиті вікна та пробоїни у даху та стінах у кількох будівлях на території заводу.

Зазначається, що даний завод входить до складу "Алмаз‑Антея" та корпорації "Тактичне ракетне озброєння" й виробляє ключові елементи, які застосовуються в російських ракетах. Серед них - система К‑051(М), що використовується в крилатих ракетах Х‑32; блоки демпфуючих гіроскопів БДГ‑1М, що призначені для крилатих ракет Х‑101; та блоки рульових електрифікованих машин (БРЕМ‑3) та автоматичні системи ліквідації (АСЛ‑1), що інтегровані у ракети Х‑59.

Нагадаємо, Арзамаський приладобудівний завод заснований у 1957 році та спеціалізується на виробництві військової та цивільної продукції для авіаційних і космічних систем. Він розташований на відстані близько 800 км від державного кордону України. Підприємство виготовляє для військових потреб гіроскопічні прилади, системи управління, бортові електронно-обчислювальні машини, рульові приводи та контрольно-перевірочні комплекси.

Удари по РФ

Перед цим у ніч на 10 серпня Сили безпілотних систем України, разом з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Внаслідок влучання безпілотника на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Його річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти.

