Американські військові діяли стратегічно, намагаючись уникнути варіанту з радіоактивним забрудненням.

США цілеспрямовано уникнули ударів по ядерних реакторах в Ісфахані під час атаки на ключові об’єкти іранської ядерної програми. Хоча удари знищили низку споруд, дослідницькі реактори залишилися неушкодженими, пише Bloomberg.

Серед уцілілих – три мініатюрні реактори, зокрема китайського виробництва, які працюють на високозбагаченому урані. Один із них містить 900 грамів урану бомбового класу. Офіційні особи у Відні підтвердили, що удари США були ретельно сплановані, аби уникнути руйнування цих критично важливих об’єктів.

Стратегія замість провокації

Удари по Ісфахану, а також підземним об’єктам у Натанзі й Фордо, здійснювалися бомбардувальниками B-2 з використанням надпотужних бомб GBU-57. Але навіть у випадку глибокого проникнення під землю, військові США утримались від дій, що могли б викликати радіоактивне забруднення.

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Це — ознака стратегічного стримування: Захід намагається зруйнувати ядерний потенціал Ірану без перетину червоної лінії, якою є пряме ураження реакторів. МАГАТЕ попередило, що влучання в діючий реактор, наприклад у Бушері, спричинило б "дуже високий викид радіоактивності".

Іранська відповідь та дипломатична напруга

У відповідь Іран здійснив невдалу атаку на американську базу в Катарі. Тим часом у Відні відбулося екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ, на якому обговорювали наслідки атак. Іран попередив, що удари по його ядерній інфраструктурі підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї, на якому тримається міжнародна стабільність.

Ескалація в Ірані - останні новини

22 червня авіація Сполучених Штатів атакувала іранські ядерні об’єкти. Після цього у Білому домі закликали Тегеран повернутися до переговорів про зупинку ядерної програми.

Наступного дня Іран завдав ракетного удару по військових базах США на Близькому Сході. Трамп заявив, що ця атака була слабкою, закликавши Іран та Ізраїль до деескалації.

Тепер же Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про тотальне припинення вогню.

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