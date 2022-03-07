Поранено під час артобстрілів 443 особи, з яких 319 – цивільні громадяни.

На Харківщині від початку нахабного вторгнення російських військ загинули 133 цивільних громадянина, у тому числі 5 дітей.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Харківській області.

"Станом на 09:00 7 березня від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 209 осіб, серед яких 133 цивільних громадянина, у тому числі п’ятеро дітей", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинув 41 військовий Збройних сил України, 4 поліцейських, 8 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

"Поранено під час артобстрілів 443 особи, з яких 319 – цивільні громадяни", – додали в поліції.

Нагадаємо, що сьогодні о 16:00 відбудеться третій раунд українсько-російських перемовин. Ключове питання перемовин незмінне – негайне припинення вогню та відведення ворожих військ із території України.

Склад української делегації не змінювався: голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Рєзніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, а також заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

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