Не бензинові і не електромобілі: названо найпопулярніші автомобілі у ЄС

Реєстрації гібридних авто (HEV) охопили 38,6% ринку Євросоюзу.

У січні обсяг ринку нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу скоротився майже на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 799,6 тисячі одиниць. Про це повідомила Асоціація європейських автовиробників (ACEA).

Частка реєстрацій гібридних авто (HEV) у ЄС сягнула 38,6% ринку, що дозволило їм зберегти статус найпопулярнішого вибору серед споживачів.

Зростає популярність електромобілів (BEV) – їхня частка на ринку Євросоюзу зросла до 19,3%, а роком раніше цей показник становив 14,9%. Сумарна частка бензинових і дизельних автомобілів на ринку скоротилася до 30,1%, тоді як у січні 2025 року вона становила 39,5%.

Реєстрації нових автомобілів в ЄС:

Гібриди (HEV) – 308 364 од. (+6%). Бензинові авто – 175 989 од. (-28%). Електромобілі (BEV) – 154 230 од. (+24%). Плагін-гібриди – 78 741 од. (+29%). Дизельні – 64 550 од. (-22%). Інші – 17 750 од. (-36%).

За результатами 2025 року рейтинг найпопулярніших автомобілів у Європі очолив Renault Clio. Другу позицію посів Dacia Sandero, а третє місце зайняв компактний кросовер Volkswagen T-Roc. Автомобілі від популярного німецького автобренду посіли також четверту та п’яту позицію.

Крім того, попри скорочення продажів, за підсумками 2025 року Tesla Model Y утримала лідерство серед кросоверів, наочно підтвердивши, що компанія Ілона Маска має широку й віддану аудиторію прихильників у всьому світі.

