Письменниця зібрала кошти через свій благодійний фонд.

Відома на весь світ британська письменниця Джоан Роулінг разом зі своєю благодійною організацією Lumos зібрала для українських дітей, які постраждали від російської агресії, 1 мільйон фунтів стерлінгів - приблизно 1,3 мільйона доларів.

Про це автор Гаррі Поттера повідомила на своїй сторінці в Twitter.

"Я особисто збільшу пожертви на цей збір, до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Дуже дякую всім, хто вже пожертвував, ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для найбільш вразливих дітей в Україні", - написала Роулінг.

Нагадаємо, Королева Єлизавета зробила "щедру пожертву" Україні. Про це повідомили в "Комітеті з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах" (DEC), який об'єднує 15 провідних благодійних організацій Великобританії, що займаються збором коштів для швидкого та ефективного реагування на стихійні лиха за кордоном.

Раніше принц Чарльз, син королеви і спадкоємець престолу, назвав російське вторгнення в Україну "жорстокою агресією".

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