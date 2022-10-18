Вони пройдуть реабілітацію.

У окремому загоні спецпризначення Нацгвардії "Азов" прокоментували останній обмін полоненими.

У своєму Telegram-каналі вони оприлюднили відео зустрічі звільнених з російського полону жінок.

"Щойно відбувся черговий обмін полоненими. Цього разу це жінки – військовослужбовці, що боронили разом з нами Маріуполь. Ми послідовно рухаємося до нашої мети – звільнення всіх військовополонених з Азовсталі, всіх оборонців Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

"Азов" сприятиме процесам повернення українських бійців спільно з Координаційним Штабом по обміну полоненими, Асоціацією родин захисників Азовсталі та Патронатною Службою "Азову".

"Нарешті наші Героїні повернулись на Батьківщину, і будуть направлені на медичну діагностику, лікування та подальшу реабілітацію після довгих місяців полону", - відзначили вони.

Вони висловили подяку в організації та проведенні обміну представникам Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Президента, Уповноваженому Верховної ради з прав людини та Міністерству Реінтеграції.

Обмін полоненими 17 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вчора Україна звільнила з російського полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін.

Звільнено 37 жінок, евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів та 85 - рядових та сержантів, з них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - військово-морських сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардії, включно з 2 із "Азову", 5 - Держспецслужби транспорту, 4 Держприкордонслужби та 12 цивільних.

Серед звільнених були жінки, які потрапили в полон ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також відомо, що Україна повернула медикиню Вікторію Обідіну з "Азовсталі", яку росіяни розлучили з чотирирічною донькою.

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