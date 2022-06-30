На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій.

Українські захисники відбили штурм окупантів в районі Дементіївки, ворог відійшов.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог продовжує ведення оборони раніше зайнятих позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харків, населених пунктів Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне. Захисники рішуче придушили спробу ворожих штурмових дій в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та обороняється. Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Сіверському напрямку без особливих змін.

Як раніше повідомляв УНІАН, Харків знаходиться під постійним вогнем російської армії. У зв'язку з цим захисники України зміцнили місто кількома кільцями оборони. У свою чергу харківські комунальники та будівельники допомагають військовим обладнати оборонні споруди для захисту міста.

Водночас ніч на 30 червня почалася у Харкові максимально неспокійно. Жителі міста чули чимало вибухів. РФ вдарила по Харкову ракетами, не обійшлося без "прильотів".

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