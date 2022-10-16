У самому Бахмуті все ще є цивільні мешканці, зазначив спікер Східного угруповання військ Збройних сил України.

Сили оборони України тримають удар в районі Бахмута і не дають супротивнику пройти далі.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Так, справді вже декілька днів поспіль, по-перше, вже декілька місяців поспіль, російські війська намагаються взяти Бахмут. По-друге, вони вже декілька днів поспіль проводять свою інформаційну операцію про те, що вже низка населених пунктів - Іванград, Опитне та інші - взяті біля Бахмута - це не відповідає дійсності. Там йдуть важкі, дуже складні бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте, сили оборони України тримають там удар і не дають противнику пройти далі", - зазначив Череватий.

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Він додав, що в самому Бахмуті все ще залишаються цивільні мешканці, зокрема, це люди поважного віку, які з особистих причин не готові евакуюватися у безпечніші регіони.

"Люди там залишаються. Хоча обласна військова адміністрація постійно закликає до евакуації. ЗСУ та Національна поліція надають максимального сприяння тому, щоб допомогти в цій евакуації та максимально забезпечити людям безпеку. Проте зрозуміло, що люди є люди, багато хто звик, вони живуть там роками, це люди у віці і не кожен готовий до переїзду. Тому так, мешканці там ще є", - сказав Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ зазначив, що інформація загарбників про те, що вони нібито пробують йти в контрнаступ на нещодавно звільнений Лиман, не відповідає дійсності.

"Це не відповідає дійсності. Насправді вони будують там оборонні позиції в районі Кремінна, в районі Сватового. Більше того, вони в своїх пабліках вихваляються, що нібито будують там так звану "лінію Путіна", чи хто як її називає… Я думаю, це теж елементи інформаційно-психологічного впливу на нас, нібито як росіяни готуються", - підкреслив спікер.

Ситуація у Донецькій області під час війни з Росією - це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, зазначивши, що наразі тяжка ситуація зберігається на Донеччині та в Луганській області.

Про це він сказав у своєму відеозверненні наприкінці 234-го дня війни.

"Тривають активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині й Луганщині. Найважче - Бахмутський напрямок, як і в попередні дні. Тримаємо позиції. Загалом, на сході й на півдні робимо все, щоб окупанти відчували: у них немає перспектив", - заявив глава держави.

Нагадаємо, до цього - 2 жовтня, очільник держави поділився хорошою новиною з Донецької області - від загарбників було повністю зачищено Лиман.

Раніше влада запровадила обов'язкову евакуацію жителів неокупованої частини Донецької області до початку опалювального сезону.

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