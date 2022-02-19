Президент США навів приклад обстрілу українського дитячого садочку у Станиці Луганській.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що Росія розповсюджує дезінформацію проти України, аби створити виправдання для подальших дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Байден сказав під час звернення стосовно ситуації на кордонах Росії і України.

"Впродовж останніх декількох днів ми бачили повідомлення про значний спалах порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків, які намагаються спровокувати Україну на Донбасі", - заявив Байден.

Зокрема, президент США навів приклад обстрілу українського дитячого садочку у Станиці Луганській, стосовно чого Росія оманливо стверджувала, що це було нібито здійснено з боку України.

"Ми також продовжуємо бачити все більше і більше дезінформації, яка доводиться до відома російської громадськості, включаючи контрольованих Росією сепаратистів, у якій стверджується, що Україна планує розпочати масивну наступальну атаку на Донбасі", - заявив Байден.

"Слухайте, немає жодних доказів цих тверджень, і вони протирічать елементарній логіці, аби вірити, що українці обрали би цей момент, коли понад 150 тисяч військ розташовано на її кордонах, щоби загострити давній конфлікт", - наголосив Байден.

Він додав, що державні російські медіа продовжують робити фальшиві твердження про "геноцид", який нібито відбувається на Донбасі, і просувають сфабриковані твердження з попередженнями про можливу атаку українців на Росію, хоча для цього немає доказів.

Президент США зазначив, що все це узгоджується з сценаріями, до яких Росія вдавалася раніше, аби "створити хибне виправдання для дій проти України".

"Це також відповідає сценарію для приводу, про який Сполучені Штати, наші союзники і партнери попереджають впродовж тижнів", - заявив Байден.

Він додав, що українські Збройні сили під час цих напружених моментів демонструють велику розсудливість і стриманість.

Як повідомляв УНІАН, за 17 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил окупанти 60 разів порушили режим тиші.

17 лютого російські окупаційні війська з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм обстріляли смт Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено споруду дитсадка, де в той час перебували діти. За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитсадочка отримали контузії.

Крім того, за півтори години після цього ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом було пошкоджено будівлю школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів та 14 освітян, які були змушені рятуватись у підвалі школи.