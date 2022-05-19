Президент США повертається до свого стратегічного зовнішньополітичного курсу після 3-х місяців війни в Україні.

Президент Джо Байден відбуває в четвер з візитом до Азії. І хоча з першою поїздкою в регіон американський глава дещо забарився, Схід, як і раніше, залишається для нього центральною зовнішньополітичною метою.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зупинки Байдена у двох країнах-союзниках США – Південній Кореї і Японії – покликані зміцнити партнерські відносини в період глобальної нестабільності.

"У той час, як Байден і його команда витратили багато часу і ресурсів на питання вторгнення Росії в Україну, провокації з боку Північної Кореї посилилися, а Китай продовжує демонструвати свою економічну і військову міць", – говориться в статті.

З посиланням на офіційних осіб, CNN повідомляє, що є інформація про підготовку Північною Кореєю до підземного випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке може збігтися з візитом Байдена. З усім тим, в Білому домі запевняють, що готові до будь-яких непередбачених ситуацій.

У Сеулі Джо Байден зустрінеться з новообраним президентом країни Юн Сок Юлем, який раніше заявив про бажання розширити зовнішню політику своєї країни, вийшовши на міжнародну арену. Після цього американський лідер відвідає Токіо і проведе двосторонні переговори з прем'єр-міністром країни Фуміо Кісідою, а потім зустрінеться з лідерами Японії, Австралії та Індії на зборах партнерства Quad.

Очікується, що попутно Байден підтвердить підтримку США своїх союзників на тлі провокацій з боку Північної Кореї, а також буде шукати нові сфери економічного співробітництва, зокрема, в області передових технологій, постраждалих від глобальних збоїв в ланцюжку постачання.

У CNN пишуть, що попри те, що Байден звертає свою увагу на Азію, війна в Україні залишається основним напрямком зовнішньої політики його адміністрації. Перед своїм від'їздом у четвер Байден зустрінеться в Білому домі з лідерами Фінляндії та Швеції, які Цього тижня подали екстрені заявки на вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну.

Раніше ЗМІ писали, що Кім Чен Ин дивиться на війну в Україні і вчиться у Путіна. Невипадково глава КНДР став більш агресивним у своїх діях і заявах після того, як РФ напала на Україну, пише The Washington Post.

Вас також можуть зацікавити новини: