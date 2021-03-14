Влада Північної Кореї не відповіла на негласні дипломатичні запити з боку адміністрації нового президента США Джо Байдена.
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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в адміністрації Байдена. Високопосадовець розповів, що Вашингтон робив спроби вийти на контакт з Пхеньяном з середини лютого, використовуючи кілька каналів. Проте, жодної відповіді з Північної Кореї не послідувало.
Зазначається, що спроби попереднього президента США Дональда Трампа переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми були провальними.
Представник адміністрації Байдена зазначив, що між США і Північною Кореєю, судячи з усього, понад рік не велося активного діалогу.
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