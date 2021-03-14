Вашингтон робив спроби вийти на контакт з Пхеньяном з середини лютого.

Влада Північної Кореї не відповіла на негласні дипломатичні запити з боку адміністрації нового президента США Джо Байдена.

Читайте також"Це макет": експерт про "найпотужнішу у світі" північнокорейську ракету (фото)

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело в адміністрації Байдена. Високопосадовець розповів, що Вашингтон робив спроби вийти на контакт з Пхеньяном з середини лютого, використовуючи кілька каналів. Проте, жодної відповіді з Північної Кореї не послідувало.

Зазначається, що спроби попереднього президента США Дональда Трампа переконати Пхеньян відмовитися від ядерної програми були провальними.

Представник адміністрації Байдена зазначив, що між США і Північною Кореєю, судячи з усього, понад рік не велося активного діалогу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров