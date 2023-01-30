Воллес додав, що "доволі лякаюча і пряма брехня" підтвердила його віру в те, що Росія вторгнеться.

Служба BBC дізналась докладніше про останню розмову міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Як стверджується, 11 лютого Воллес прибув до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. За словами глави Міноборони Британії, він повернувся з запевненнями, що Росія "ніколи не вторгнеться" в Україну, проте додав, що обидві сторони розуміли, що це брехня.

Розмову з військовим командуванням РФ Воллес описав як "демонстрацію сили залякування: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, але я продовжу тобі брехати".

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Воллес додав, що "доволі лякаюча і пряма брехня" підтвердила його віру в те, що Росія вторгнеться. Йдучи з зустрічі, сказав Воллес, Герасимов заявив йому, що "ніколи більше ми не будемо принижені".

У цьому ж матеріалі йшлося про те, як Путін "жартома" погрожував Джонсону ракетним ударом.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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