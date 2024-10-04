Бригада вийшла з Вугледара з втратами, а у кількох із 7 батальйонів навіть не залишилося піхоти.

Бійцям 72-ї окремої механізованої бригади після виходу з Вугледару віддали наказ без відпочинку знову займати позиції. Про це у соцмережах повідомляє військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

Водночас, за її словами, на сусідніх позиціях перебуває 123-тя окрема бригада територіальної оборони, яка мала підтримати 72-у ОМБр у Вугледарі, але бійці "просто відмовляються заходити", а піхота "десь порозбігалась". Як розповіла кореспондентка, 72-га бригада вийшла з Вугледара з втратами, а у кількох із 7 батальйонів навіть не залишилося піхоти:

"Тепер, в такому стані бригада має ставати на ЛБЗ (особисті бойові завдання - УНІАН). Думаю, уявляєте, який морально-психологічний стан бійців. Навіть командири пишуть рапорти про усунення їх від командування".

Вихід ЗСУ з Вугледару

2 жовтня стало відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Як повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

Як зазначили військові, в намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль ворог "зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України".

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