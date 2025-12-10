Як повідомляється, передача літаків пов'язана з досягненням ними граничних експлуатаційних ресурсів.

Польща продовжує переговори з українською стороною про передачу літаків МіГ-29, що стало б "частиною союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО", заявили в Генштабі Збройних сил Польщі.

"Передача літаків пов'язана з досягненням ними граничних експлуатаційних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у Збройних силах Республіки Польща. Одночасно інформуємо, що остаточне рішення ще не ухвалено", - йдеться на офіційній сторінці польського відомства в X (Twitter).

Завдання літаків МіГ-29, що виводяться з експлуатації, повинні будуть виконуватися літаками F-16 і FA-50. Але повідомляється, що з українською стороною ведуться переговори про надання Польщі окремих технологій у сфері дронів і ракетних систем.

Відео дня

"Мета - не тільки компенсація у вигляді техніки, але насамперед отримання та спільний розвиток нових оборонних і промислових компетенцій", - йдеться в повідомленні.

Україна і Польща - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України може відвідати Польщу, але якщо буде виконано одну умову. Володимир Зеленський заявив, що президент Польщі Кароль Навроцький повинен просто вибрати дату для цього.

Водночас Польща збирається прирівняти статус українських біженців до рангу інших іноземців. "Право на працю, право на освіту або соціальні виплати випливають із права перебування, тому ключовою є форма легалізації", - заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Душчик.

Вас також можуть зацікавити новини: