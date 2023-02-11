Незважаючи на значні втрати, ворог не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти посилюють угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

"Протягом доби противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

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"Противник, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших підрозділів", - йдеться у зведенні.

Водночас у Генштабі уточнили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація - без суттєвих змін, а ознак формування наступальних угруповань там не виявлено.

"Ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних з Україною районах, тривають заходи бойової підготовки. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - сказано у повідомленні.

Війна в Україні: головні новини

Російський диктатор Володимир Путін наказав захопити Донбас до березня. Росіяни вже пішли в наступ на Луганському напрямку, а експерт Владислав Селезньов вважає, що наразі наступ йде на п'яти напрямках українського фронту. Це напрямок на Куп'янськ, Лиман, бої в районі Бахмута, Авдіївки та на Вугледарському напрямку.

В ЦРУ констатували, що критичний період у російсько-українській війні триватиме не менш як шість місяців. Захід, своєю чергою, зосередився протягом цього часу передати Україні потужніше озброєння, в тому числі танки і далекобійні снаряди. Київ також сподівається отримати від країн Європи Сучасні винищувачі для проведення контрнаступу.

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