Важкі поранення отримало вище командування однієї з дивізії російських загарбників.

Українські сили оборони завдали важких втрат командному складу 2 мотострілецької дивізії окупантів під час боїв у Харківській області.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Продовжує надходити інформація про втрати серед командного складу 2 мотострілецької дивізії (в/ч 23626, Калінінець, Московська область) під час проведення "спеціальної військової операції" у Харківській області", - пише Цимбалюк.

За даними журналіста:

заступник командира 2 мсд підполковник Смирнов Андрій – тяжко поранений;

командир 1 мотострілецького полку (в/ч 31135, Калінінець) 2 мсд, підполковник Межуєв Денис – загинув;

командир 15 мотострілецького полку (в/ч 31134, Калінінець) 2 мсд, полковник Харитонов – важко поранений.

Нагадаємо, що десятки російських військових самовільно покинули тренувальні табори, не бажаючи воювати проти України.

Крім того, раніше Цимбалюк повідомляв, що російський підполковник С. Ахмедов прибув до Владивостока для розмови з матерями та дружинами військових 155 окремої бригади морської піхоти. Ахмедову довелося визнати катастрофічні втрати РФ на війні в Україні.

Також журналіст повідомив, що командування 144 мотострілецької дивізії (в/ч 23060, Смоленськ) потай вивозить свої сім'ї з Брянської області вглиб Російської Федерації.

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