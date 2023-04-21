Генсек НАТО наголосив на необхідності обговорювати поставки та забезпечення ЗСУ.

Битва на виснаження в Україні поступово перетворюється на війну логістик.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед черговим засіданням на авіабазі "Рамштайн" 21 квітня, пише "Укрінформ".

"Ймовірно, це звучить інколи дещо нудно, але логістика є надзвичайно важливою. Зараз відбувається битва на витривалість, і ця битва на витривалість перетворюється на війну логістики. Тож, я вітаю всі оголошення, які, як я очікую, з’являться сьогодні у цьому сенсі", - сказав він.

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За словами генсека, він очікує, що під час засідання союзники по НАТО та партнери оголосять про додаткову допомогу Україні, та не лише про нові платформи, але також щодо забезпечення дієздатності вже поставлених платформ озброєння.

"Щоб мати бойові танки, вам також потрібно мати величезну кількість боєприпасів, пального, трейлери, щоб переміщувати важке обладнання, ремонтні машини тощо. Тож інколи ми недооцінюємо всю логістику, яка має бути організована, щоб мати в оперативній готовності таку спроможність, як бойові танки", - пояснив Столтенберг.

Озброєння для України - що останнім часом постачають

18 квітня Збройні сили Канади показали процес підготовки відправки танків Leopard 2A4 для України.

19 квітня стало відомо, що Велика Британія подарувала Україні ескадрон з 14 своїх танків Challenger 2.

Днями Данія та Нідерланди оголосили про плани передати Україні 14 танків Leopard 2. Поставити їх зможуть на початку 2024 року.

Крім того, Київ отримав другий німецький ЗРК Iris-T.

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