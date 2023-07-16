Українські воїни на Бахмутському напрямку твердо тримають ініціативу вже декілька тижнів поспіль.

Сили оборони України за добу на Бахмутському напрямку ліквідували 101 окупанта, 174 зазнали поранень, дев’ять - взяті у полон.

Як повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону, на Бахмутському напрямку наші воїни твердо тримають ініціативу вже декілька тижнів поспіль.

"Ця доба була також дуже напруженою на цьому напрямку. Ворог відчайдушно чинить опір. 451 раз обстріляв наші позиції на Бахмутському напрямку ствольною та реактивною артилерією. 16 бойових зіткнень загалом відбулося, три авіанальоти, 101 окупант знищений, 174 зазнали поранень, дев’ять ми взяли в полон", - сказав Череватий.

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За його словами, українські сили також знищили три ворожі танки, дві бойові машини піхоти, самохідну артилерійську установку "Гіацинт", дві гаубиці Д-30, протитанкову гармату "Рапіра", протитанковий ракетний комплекс, командно-спостережний пункт роти й повний польовий склад з боєприпасами.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за останню добу на Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки південно-західніше Андріївки Донецької області.

16 липня Сергій Череватий говорив, що ЗСУ зберігають ініціативу біля Бахмута, але загарбники окопуються в самому місті і стягують туди елітні підрозділи. Тоді повідомлялося, що з боку РФ там воюють підрозділ армійського резерву "Барс", підрозділ "Шторм-Z", підрозділи спеціального призначення та повітряно-десантних військ. Бахмут має для противника не тільки військове, а й пропагандистське значення.

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