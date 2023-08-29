Українські воїни, зокрема, ліквідували ворожий командно-спостережний пункт.

На одному з напрямків українські захисники вдало відпрацювали по живій силі та техніці ворога.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано 33 окупанти. Знищено чотири гармати, стільки ж мінометів, по п’ять - автомобілів та човнів ДРГ, польовий пункт боєпостачання і командно-спостережний пункт.

Також знищено радіостанцію та реактивну систему залпового вогню "Град", яка гатила по мирному населенню, і рухомий пункт наведення до зенітно-ракетного комплексу "Бук-М3".

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Українські військові зазначають, що оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільною. Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, а також ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 9 одиниць: 8 - в Чорному морі та один корабель - в Азовському морі. Наразі ракетоносії заведені в пункти базування.

Водночас за минулу добу противник завдав авіаційних ударів із застосуванням чотирьох керованих авіабомб КАБ-500 по громадах Херсонщини, внаслідок чого пошкоджено 6 будинків та поранено цивільну особу.

"Окупанти продовжують обстріли артилерією правобережжя Херсонщини та узбережжя Дніпро-Бузького лиману Миколаївщини. За минулу добу ворог здійснив понад 80 артилерійських обстрілів з використанням 375 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів, внаслідок яких загинув цивільний, двоє людей поранено, пошкоджено 6 будинків, господарська споруда, гараж", - розповіли у Силах оборони півдня.

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Нагадаємо, на південному фронті ЗСУ мають успіх у просуванні в напрямку Вербового. Зокрема, українські захисники продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 29 серпня 2023 року вже становлять приблизно 261 840 супротивників. Крім того, РФ втратила багато техніки, у тому числі 5 450 артилерійських систем.

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