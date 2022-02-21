Селище залишилося без світла та опалення, перебито газогін.

Бойовики обстріляли смт Новолуганське, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель.

Про це ввечері в понеділок, 21 лютого, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно бойовики обстріляли смт Новолуганське. За оперативною інформацією, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла та опалення, перебито газогін. Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, дані про нього уточнюються", - зазначив він.

За інформацією Кириленка, загиблий чоловік був 1970 року народження.

Як повідомляв УНІАН, поліція відкрила кримінальні провадження за фактами обстрілів окупаційними військами територій поблизу 32 населених пунктів на Донеччині. Упродовж вихідних внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців, було поранено сім. Зафіксовано 31 пошкодження будинків і об’єктів інфраструктури.

З початку доби 21 лютого з боку окупантів на Донбасі вже зафіксовано 54 порушення "тиші". Чотири українських військових отримали поранення.

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