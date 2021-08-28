Станом на 7:00 ранку 28 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Протягом 27 серпня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один боєць отримав травму, несумісну з життям.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу в Facebook.

Неподалік Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, біля Південного – зі станкових протитанкових гранатометів.

Окупанти двічі відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях ЗСУ поблизу Новолуганського та гатили в напрямку Катеринівки, біля Новоолександрівки й у районі Зайцевого.

Читайте такожПорошенко не з’являється на допити у справі про Іловайськ – прокурор"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям", – повідомляє штаб.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 ранку 28 серпня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Неподалік Троїцького бойовики застосували міномети 82- калібру автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли російських окупантів та їхніх найманців Збройні сили відкрили вогонь у відповідь.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Новини з фронту

Автор: Яна Ставська