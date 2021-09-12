З початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню

На Донбасі з початку доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, загинув український боєць.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС.

Зокрема, поблизу Нью-Йорка противник обстріляв позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Невельського збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.

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В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав несумісне з життям поранення.

Упродовж минулої доби, 11 вересня, російські бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Під ворожими обстрілами загинули двоє українських військових. Дев'ятеро дістали поранення, ще один - бойове травмування.

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Автор: Катерина Гірник