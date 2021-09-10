За словами Вікторії Нуланд, США готові брати участь у "нормандських переговорах" або надавати паралельну підтримку переговорному процесу, але якщо участь Америки буде корисною.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявляють, що готові долучитися будь-яким чином до переговорів між Україною і Росією у питаннях Криму і Донбасу, але є певні умови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

Зокрема, її запитали, що США можуть конкретно зробити, аби переконати Росію зрушити політичний процес з місця і посилити тиск на РФ у питанні Донбасу, а також Криму.

Говорячи про формат переговорів, Нуланд нагадала, що ще в часи президентства Барака Обами вона разом з іншими американськими посадовцями брала участь у паралельному процесі до "нормандських переговорів". Зокрема, Німеччина і Франція безпосередньо були учасниками "нормандських переговорів" з Україною і Росією, а США підтримували цілі і устремління, які обговорювали Москва і Київ, аби "усунути прогалини і внести свою частку творчого підходу".

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"Не схоже, аби усі ті зусилля сильно зрушились в останній час. Я думаю, що ми сказали Україні, Росії і європейцям, що ми готові відновити взаємодію будь-яким чином, чи в рамках "нормандського формату", чи знову у якості паралельної підтримки, у тому випадку, якщо, і у міру необхідності, сторони бачитимуть спосіб, завдяки якому ми будемо корисними", - наголосила Нуланд.

При цьому, вона нагадала, що нещодавно відбулася відеоконференція за участі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака і заступника голови адміністрації президента Росії Дмитра Козака, а також представників Франції і Німеччини. "Там, принаймні, був більш позитивний тон, і якщо цей процес дійсно зміниться і набуде життєвих форм, ми готові допомогти", - заявила Нуланд.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Франція і Німеччина узгоджують графіки проведення зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" (України, Франції, Німеччини і Росії). Міністр додав, що 8 вересня відбулася відеоконференція радників лідерів країн "нормандської четвірки".

"Певний рух на нормандському треку відновився після завершення літа. Ми готові до проведення цієї зустрічі міністрів якнайшвидше. Змістовно нам не потрібно готуватися. Ми у будь-який момент готові до цієї розмови. Головне, щоб пан Лавров наважився сісти за стіл переговорів і знайшов дату у своєму насиченому графіку", - сказав Кулеба.

Автор: Віталій Саєнко