Також завершується розгортання наметових містечок і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки.

Командування ЗС РФ спрямовує основні зусилля на нарощування бойової та мобілізаційної готовності першого та другого армійських корпусів окупаційних військ.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Зокрема, як зазначається, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях завершується підготовка до зборів з 24 по 28 серпня з військовозобов’язаними запасу.

"Протягом тижня окупантами уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи. Крім того, завершується розгортання наметових містечок і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки", - йдеться у повідомленні.

Раніше Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час святкування Дня Незалежності.

У Києві 20 серпня, у п'ятницю, через підготовку до параду з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт.

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Автор: Леся Лещенко