Сьогодні поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою, який розірвався поблизу цивільного сектору.
Про це повідомляє ОТУ «Північ» на своїй сторінці у Facebook.
Обстріл спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав.
Читайте такожБойовики сьогодні 11 разів порушили "тишу" – штаб
На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.
«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення», - йдеться у повідомленні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Окупанти обстріляли машину СЦКК на Донбасі - вперше від початку режиму "тиші"
- Поліція кваліфікувала як теракт обстріл "ковідної" лікарні на Донеччині
- Україна направила ноту місії ОБСЄ через обстріл лікарні на Донеччині
- ЗМІ дізналися імена двох бойовиків "ДНР", яким повідомили про підозру в тортурах українських військових
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram