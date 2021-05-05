Обстріл спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури.

Сьогодні поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою, який розірвався поблизу цивільного сектору.

Про це повідомляє ОТУ «Північ» на своїй сторінці у Facebook.

Обстріл спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав.

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На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

«Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення», - йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Денис Прядко