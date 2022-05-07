Безпілотник такого типу є дороговартісним апаратом, який оцінюють у понад $7 млн.

Зранку підрозділи повітряного командування "Південь" виявили та знищили черговий російський розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування (ПК) "Південь" .

У повідомленні зазначається, що дрон був знищений при спробі розвідати розташування об’єктів цивільної та військової інфраструктури півдня України.

"Варто зазначити, що безпілотник такого типу є дороговартісним апаратом, який оцінюють у понад $7 млн. Він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК", - йдеться у повідомленні.

У ПК "Південь" підкреслили, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно протидіяти навалі агресора.

Як повідомляв УНІАН, вдень з'явилось повідомлення про те, що в Одесі знищили ще один безпілотний літальний апарат окупантів. Як повідомив тоді спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, знищили "Форпост" супротивника.

БПЛА Форпост

Безпілотник "Форпост" призначений для виконання таких завдань, як збирання розвідувальних даних, пошуково-наглядові польоти, виконання пошукових операцій.

БПЛА обладнаний поршневим двигуном, який може розігнати дрон до швидкості 200 км\год, тоді як операційний радіус дії цього пристрою становить 250 км.

Як засоби стеження та спостереження, на БПЛА "Форпост" використовується одна електрооптична та одна інфрачервона камери, що забезпечує можливість його цілодобового використання.

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