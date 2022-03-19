Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, втрати армії РФ в Україні становлять близько 14,4 тисячі осіб. Російське командування явно не очікувало такого злагодженого і ефективного опору від наших воїнів. Тепер агресор змушений якось компенсувати втрати. Частково це робиться за рахунок найманців і так званих "добровольців". А паралельно РФ стягує резерви з віддалених куточків країни. У хід пішли навіть східні підрозділи.
Відповідною інформацією поділився Генштаб ЗСУ у нещодавньому зведенні. Українське командування заявило: "Для поповнення втрат угруповання Східного воєнного округу на територію Республіки Білорусь перекинуті окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)".
Використання військ з далеких східних міст свідчить про сильну нестачу живої сили. Наприклад, від Владивостока до Білорусі їхати більше 9 тисяч кілометрів. Така передислокація невигідна, з точки зору логістики. Швидше за все, у РФ просто не залишилося резервів ближче, тому доводиться задіювати підрозділи навіть з віддалених куточків країни.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.