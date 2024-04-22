За словами очільника ГУР, такі дії ЗСУ не в його зоні відповідальності.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вирішив не коментувати контрнаступ ЗСУ минулого літа, який виявився невдалим. Коли журналісти BBC News Україна запитали в нього про це, він відповів, що це не відповідає його компетенції.

"Давайте, я вам запропоную прийняти одне правило, а ви його приймете, бо інакше не буде. Запитуйте, будь ласка, мене про те, що стосується безпосередньо моєї компетенції і відповідальності. Оцінювати діяння інших посадових осіб - це, як мінімум, некоректно", - зазначив Буданов.

Відомо, що Україна узгоджує деякі плани зі своїми західними партнерами, проте військові та експерти критикують це та вважають, що наша держава повинна самостійно все планувати. Водночас головний розвідник наголосив, що він не узгоджує свої плани.

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"Я не узгоджую свої плани, можу вам одразу сказати. Є питання, які стосуються, скажімо так, багатьох сторін. Тоді я не бачу нічого поганого в тому, щоб завчасно попередити, можливо, навіть обговорити з іншими сторонами, які наслідки будуть для всіх. Це те, що стосується нашої діяльності. Хто робить і які консультації з інших відомств - мені достовірно невідомо. Ну і цікавитись цим не хочу", - зауважив очільник ГУР.

За його словами, коли ті чи інші спецоперації ГУР стосуються багатьох країн, то немає нічого поганого в тому, щоб обговорити це з партнерами.

"Бо якщо ми називаємо їх партнери, треба про них не забувати, оскільки однобічне партнерство - це паразитизм. Це вам моя відповідь", - підкреслив Буданов.

Також він прокоментував операцію, коли російський пілот перевіз вертоліт на сторону України, проте його пізніше було вбито в Іспанії. За словами Буданова, ця історія показує класичну психологічну помилку людей.

"Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити "ти знаєш, хто я?", "от ти ж нікому, тільки от тобі кажу". Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і, так далі", - пояснив розвідник.

Голова ГУР додав, що такі випадки є неодиничними і це помилка, яка Україну так само спіткала.

"Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки і тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що "я дорослий, я знаю, як бути", - зауважив Буданов.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році: що відомо

Раніше командир шостого батальйону бригади "Азову" Арсен Дмитрик з позивним "Лемко" розповів про головні проблеми контрнаступу ЗСУ у 2023 році.

"Ми брали участь у контрнаступі, нас тоді БТГРом вивели на Оріхівський напрямок. Скажу вам загальну думку. Якщо аналізувати, вивчати військову історію битв, є багато перемог, які дуже широко в інфопросторі відомі, але є також чимало невдач. Найголовніше (говорю як військовий, як офіцер, як в Азові в нас) - кожну невдачу обов’язково треба сісти, розібрати покроково. Проаналізувати, що було не так зроблено. І на наступній операції це все врахувати, тоді буде результат", - зауважив він.

Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку. За його словами, армія РФ знала, куди українські військові збираються бити.

"Росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Звідки вони дізналися? Звідки вони отримали цю інформацію? Я не можу вам цього сказати. Історія покаже. Торішній контрнаступ був не таким успішним. Дійсно, ми не домоглися бажаного результату", - пояснив президент.

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