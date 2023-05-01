Вагнерівці проводять щось схоже на польові обміни, коли їх керівництво домовляється напряму з українською стороною.

Представники приватної військової компанії "Вагнер" формують свій власний обмінний фонд.

Як пише видання "Фокус", вагнерівці захоплюють у полон та утримують військовополонених самостійно, не етапують у колонії на окуповані території України або до Росії.

Свідки розповідають, при потраплянні у полон всіх дуже сильно б’ють.

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"Роздягнули, вдарили по ногах - упав. Тоді декілька ударів по голові, по тулубу, ногах, знову по ногах. Але це "по-дитячому" порівняно з тим, що хлопці розповідали. Їм ребра ламали, зуби вибивали", - розповідає волонтерка Олена, якій доводиться розмовляти з українськими військовослужбовцями, які повертаються з полону.

Після передають конвоїрам - вони їх ведуть кілометри до місця утримання із зав’язаними очима.

"Всі конвоїри - "зеки". Вони доставляють з поля бою до місця утримання, розповідають, де сиділи, за які злочини, як їх відправили на війну. В одного хлопця зняли взуття, і він був босоніж взимку. У грудні місяці йти пішки, особливо по залізничним коліям, було жахливо. Так йому навіть дали якесь взуття, аби дійти підвалу за кілька кілометрів від місця затримання", - додає вона.

Підвал - це одне з приміщень колишньої взуттєвої фабрики у Первомайську Донецької області, там утримують вагнерівці українських військовополонених. Фізично катувань до полонених не застосовували, але самі умови утримання були жахливі. Інколи полоненим надавали медичну допомогу, але вона часто не рятувала від смерті.

Полонених вагнерівці міняють на своїх, а також не тільки полонених, а й відбувається обмін тілами. Діє принцип: хто довше був, того у першу чергу віддають. За винятком, якщо не розвідник, не снайпер, не офіцерського звання - тих довше тримають. Також затримуються ті, хто погодився там працювати - обслуговувати полонених: готувати їжу, прибирати, виносити туалети. Але у них кращі умови - живуть у теплому приміщенні, їм цигарки дають.

"Інший свідок подій повідомив, що у полон вагнерівці беруть невеликий відсоток. Багато розстрілюють. Він чув що когось розстріляли, тіла не бачив", - додає Олена.

Вагнерівці проводять щось схоже на польові обміни, коли їх керівництво домовляється напряму з українською стороною. Тоді десь в районі лінії зіткнення відбувається передавання полонених.

Обмін полоненими - останні новини

Від початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося звільнити вже 2279 українців і українок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

26 квітня україна провела новий раунд обміну полоненими з Російською Федерацією. З російського полону вдалося звільнити ще 42 українських військових та двоє цивільних.

На Великдень Україна звільнила з російського полону ще 130 військових. Цей обмін відбувався протягом кількох днів у декілька етапів.